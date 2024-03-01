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1 марта, 19:45

Бублик обратился к Рублеву после дисквалификации: «Так не делается, Андрюх»

Виктория Кравченко
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Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к россиянину Андрею Рублеву, который грубо высказался в сторону линейного судьи во время полуфинального матча на турнире в Дубае (ОАЭ).

«Так не делается, Андрюх. Зря ты так», — обратился Бублик к Рублеву после того как к теннисисту подошел супервайзер турнира и сообщил, что судья понимает русский язык.

Рублев получил дисквалификацию за оскорбление линейного судьи. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу соперника из Казахстана Александра Бублика россиянин начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

В прошлом году Рублев дошел до финала турнира в Дубае, где проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву.

Андрей Рублев. «Ты дебил. Как ты не видел?» Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи

Александр Бублик
Андрей Рублев
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