Давидович-Фокина назвал несправедливой дисквалификацию Рублева

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина отреагировал на дисквалификацию россиянина Андрея Рублева с полуфинального матча турнира в Дубае.

«Очень несправедливо, что они дисквалифицируют Рублева, не убедившись предварительно в правильности того, что понял линейный судья. Это правило следует пересмотреть. Позорно. Нам нужна система ВАР в теннисе. То, что он сделал, было неправильным, но отнять все призовые и очки без доказательств того, что линейный судья передал информацию супервайзеру верно, кажется несправедливым», — написал спортсмен в соцсетях.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.