Бруксби сыграет с Миллмэном в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
00:57
Американец Дженсон Бруксби одержал победу в третьем круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4.
Следующис соперника Бруксби будет австралиец Джон Миллмэн.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дженсон Бруксби (США, WC) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:3, 6:4
Читайте также
Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа
«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю