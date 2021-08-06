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Бруксби сыграет с Миллмэном в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

00:57
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Американец Дженсон Бруксби одержал победу в третьем круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4.

Следующис соперника Бруксби будет австралиец Джон Миллмэн.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дженсон Бруксби (США, WC) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:3, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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