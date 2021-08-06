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Опелка проиграл Миллмэну на турнире в Вашингтоне

00:16

Австралиец Джон Миллмэн одержал победу в третьем круге турнира в Вашингтоне. Он в двух сетах переиграл амеирканца Райлли Опелку — 6:3, 7:6 (7:4).

Следующим соперником Миллмэна станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джон Миллмэн (Австралия, 11) — Райлли Опелка (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:4)

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Евгений Козинов все материалы автора

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