Опелка проиграл Миллмэну на турнире в Вашингтоне
00:16
Австралиец Джон Миллмэн одержал победу в третьем круге турнира в Вашингтоне. Он в двух сетах переиграл амеирканца Райлли Опелку — 6:3, 7:6 (7:4).
Следующим соперником Миллмэна станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Джон Миллмэн (Австралия, 11) — Райлли Опелка (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:4)
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