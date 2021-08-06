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Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

02:02
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Японец Кеи Нисикори вышел в 1/4 финала турнира в Вашингтоне. В трех сетах он переиграл британца Кэмерона Норри.

Следующим соперником Нисикори станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) - Ллойд Харрис (ЮАР).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кеи Нисикори (Япония) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 3:6, 6:3, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/washington/2021/

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Евгений Козинов все материалы автора

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