Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
02:02
Японец Кеи Нисикори вышел в 1/4 финала турнира в Вашингтоне. В трех сетах он переиграл британца Кэмерона Норри.
Следующим соперником Нисикори станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) - Ллойд Харрис (ЮАР).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Кеи Нисикори (Япония) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 3:6, 6:3, 6:3
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