Маррей вышел в полуфинал «Челленджера» во Франции

Британец Энди Маррей вышел в полуфинал турнира ATP серии «Челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция). В четвертьфинале теннисист обыграл француза Люку ван Аша — 6:2, 7:6 (8:6).

За выход в финал трехкратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с лучшим в паре Александр Бублик (Казахстан) — Гарольд Майо (Франция).

В другом четвертьфинале американец Томми Пол был сильнее Юрия Родионова из Австрии — 6:4, 6:2. В полуфинале Пол встретится с Давидом Гоффеном.