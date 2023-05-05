Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:51

Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде. Вторая ракетка мира обыграл хорвата Борну Чорича — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 41 минуту.

Алькарас сделал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У Чорича — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнта.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Аслан Карацев (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Борна Чорич (Хорватия, 17) — 6:4, 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
1
1
Читайте также
Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии
«Наполи» стал чемпионом Италии в третий раз в истории
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маррей вышел в полуфинал «Челленджера» во Франции
Новости
RSS RSS
Все новости