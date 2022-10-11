Маррей вышел во второй круг турнира в Хихоне
Британец Энди Маррей обыграл Алехандро Давидович Фокину в первом круге турнира в Хихоне (Испания) — 7:5, 6:2.
В следующем круге трехкратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с лучшим в паре Педро Качин (Аргентина) — Алексей Ватутин (Россия, Q).
Хихон (Испания)
Турнир ATP Gijon Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 6) — 7:5, 6:2
Новости