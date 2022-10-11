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11 октября, 19:38

Маррей вышел во второй круг турнира в Хихоне

Руслан Минаев
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Британец Энди Маррей обыграл Алехандро Давидович Фокину в первом круге турнира в Хихоне (Испания) — 7:5, 6:2.

В следующем круге трехкратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с лучшим в паре Педро Качин (Аргентина) — Алексей Ватутин (Россия, Q).

Хихон (Испания)

Турнир ATP Gijon Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 6) — 7:5, 6:2

Теннис
Энди Маррей
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