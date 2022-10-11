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11 октября, 18:05

Бублик доволен условиями в турнире во Флоренции

Алина Савинова
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Казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что он доволен условиями в турнире во Флоренции.

«Я провел хороший матч, держался уверенно и хорошо подавал. Условия мне хорошо подходят. Я доволен своей игрой. Посмотрим, что будет дальше», — приводит Ubitennis слова 25-летнего спортсмена.

Бублик обыграл чилийского теннисиста Кристиана Гарина в первом круге турнира во Флоренции со счетом 7:5, 6:2. Это его 100-я победа в турнирах ATP.

Во втором круге турнира он сыграет с представителем Франции Корантеном Муте.

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/10/atp-florence-alexander-bublik-pleased-with-conditions-after-opening-round-triumph/
Теннис
Александр Бублик
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