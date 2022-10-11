Бублик доволен условиями в турнире во Флоренции

Казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что он доволен условиями в турнире во Флоренции.

«Я провел хороший матч, держался уверенно и хорошо подавал. Условия мне хорошо подходят. Я доволен своей игрой. Посмотрим, что будет дальше», — приводит Ubitennis слова 25-летнего спортсмена.

Бублик обыграл чилийского теннисиста Кристиана Гарина в первом круге турнира во Флоренции со счетом 7:5, 6:2. Это его 100-я победа в турнирах ATP.

Во втором круге турнира он сыграет с представителем Франции Корантеном Муте.