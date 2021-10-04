Британцы Сэлисбери и Скупски победили в парном турнире в Сан-Диего
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Британские теннисисты Джо Сэлисбери и Нил Скупски в финале турнира в Сан-Диего в парном разряде победили австралийца Джона Пирса и словака Филипа Полашека.
Матч продлился 1 час 41 минуту и завершился со счетом 7:6, 3:6, 10:5. Британцы сделали 6 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовали 1 возможный брейк-пойнт.
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