Британцы Сэлисбери и Скупски победили в парном турнире в Сан-Диего

Британские теннисисты Джо Сэлисбери и Нил Скупски в финале турнира в Сан-Диего в парном разряде победили австралийца Джона Пирса и словака Филипа Полашека.

Матч продлился 1 час 41 минуту и завершился со счетом 7:6, 3:6, 10:5. Британцы сделали 6 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовали 1 возможный брейк-пойнт.