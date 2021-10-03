Синнер второй год подряд стал победителем турнира в Софии

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Софии.

Синнер, получивший первый номер посева, в финале обыграл вторую ракетку турнира француза Гаэля Монфиса — 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 19 минут.

В 2020 году Синнер в финале турнира в Софии победил канадца Вашека Поспишила, выиграв первый титул в карьере.