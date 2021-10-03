Синнер второй год подряд стал победителем турнира в Софии
18:30
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Софии.
Синнер, получивший первый номер посева, в финале обыграл вторую ракетку турнира француза Гаэля Монфиса — 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 19 минут.
В 2020 году Синнер в финале турнира в Софии победил канадца Вашека Поспишила, выиграв первый титул в карьере.
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