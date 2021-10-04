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Рууд обыграл Норри в финале турнира в Сан-Диего, отдав британцу два гейма

03:16
Каспер Рууд. Фото ATP
Каспер Рууд. Фото ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд в финале турнира в Сан-Диего обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Норвежец сделал один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.

Для 22-летнего норвежца это пятый титул в 2021 году и восьмой в карьере.

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Сергей Разин все материалы автора

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