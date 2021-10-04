Рууд обыграл Норри в финале турнира в Сан-Диего, отдав британцу два гейма
03:16
Норвежский теннисист Каспер Рууд в финале турнира в Сан-Диего обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Норвежец сделал один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.
Для 22-летнего норвежца это пятый титул в 2021 году и восьмой в карьере.
Читайте также
ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю