Берреттини вышел в финал турнира ATP в Штутгарте
Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).
В полуфинале Берреттини победил немца Оскара Отте в двух сетах — 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).
В финале итальянец встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия).
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 692 235 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия, 2) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)
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