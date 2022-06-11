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Сегодня, 14:27

Берреттини вышел в финал турнира ATP в Штутгарте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).

В полуфинале Берреттини победил немца Оскара Отте в двух сетах — 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

В финале итальянец встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 692 235 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия, 2) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)

Теннис
Маттео Берреттини
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