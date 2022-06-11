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Сегодня, 17:42

Ван Рейтховен вышел в финал турнира в Хертогенбосе

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Тим ван Рейтховен.
Фото AFP

Теннисист из Нидерландов Тим ван Рейтховен вышел в финал турнира в Хертогенбосе.

В полуфинале он победил Феликса Оже-Альяссима из Канады со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

В финале ван Рейтховен сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:3, 1:6, 7:6 (7:5)

Теннис
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