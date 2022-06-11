Глава ATP заявил, что Уимблдону вернут рейтинговые очки после допуска россиян

Глава Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци заявил, что организация вернет Уимблдонскому турниру рейтинговые очки после допуска российских и белорусских теннисистов.

В апреле организаторы турнира отказались допускать на соревнования теннисистов из России и Белоруссии. В ответ ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили Уимблдон рейтинговых очков.

«Причины, по которым мы отобрали рейтинговые очки у Уимблдона, известны, — приводит слова Гауденци РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Ubitennis. — Это вопрос справедливости и дискриминации, решение принято в ответ на действия организаторов, которые мы не считаем верными. Подобные меры должны вводиться после коллективного обсуждения. Мы были бы счастливы вернуть Уимблдонe свой статус рейтингового турнира, если бы запрет на участие россиян и белорусов был снят».

Глава ATP заявил, что организация хочет, чтобы каждый теннисист в 2022 году имел доступ к равному количеству очков.

«Только так к концу сезона мы можем получить справедливый рейтинг. Если мы защитим позиции тех, кто в 2021 году успешно сыграл на Уимблдоне, то тем самым еще более несправедливо поступим с теми, кто хорошо сыграет в 2022 году. Мы не можем пойти навстречу семи или восьми игрокам, навредив всем остальным. К сожалению, очков за участие в Уимблдоне в 2022 году не будет в итоговом рейтинге, но с нашей точки зрения мы поступаем наиболее правильно, и WTA с нами согласна», — сказал он.

«Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля.