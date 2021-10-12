Берреттини уступил Фритцу в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 22:37
Американский теннисист Тэйлор Фритц победил итальянца Маттео Берреттини (6:4, 6:3) в матче третьего раунда турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США).
Следующим соперником американца станет еще один представитель Италии Янник Синнер.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Тэйлор Фритц (США, 31) — Маттео Берреттини (Италия, 5) — 6:4, 6:3
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