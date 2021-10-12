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Берреттини уступил Фритцу в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

12 октября, 22:37
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Американский теннисист Тэйлор Фритц победил итальянца Маттео Берреттини (6:4, 6:3) в матче третьего раунда турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США).

Следующим соперником американца станет еще один представитель Италии Янник Синнер.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 31) — Маттео Берреттини (Италия, 5) — 6:4, 6:3

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