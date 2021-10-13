Хачанов обыграл Карреньо Бусту в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо Бусту (6:0, 6:4) в матче третьего раунда турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США).

Матч продолжался один час и четыре минуты. Хачанов сделал шесть эйсов при двух двойных ошибках и четырех реализованных брейк-поинтах. У его соперника одна двойная ошибка.

Следующим соперником россиянина станет победитель матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 24) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — 6:0, 6:4