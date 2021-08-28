Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Белорус Ивашко вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме

03:32
Теги:

Белорус Илья Ивашко одержал победу в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он переиграл финна Эмиля Руусувуори.

Второй финалист определится в матче Карлос Алькарас (Испания) — Микаэль Имер (Швеция).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Илья Ивашко (Белоруссия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/winston_salem/2021/1/2/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Роскошный подарок от Франции. Наши волейболистки получили выгодную сетку в плей-офф ЧЕ
Паралимпиада-2020: медальный зачет по итогам 27 августа
Третьяк объяснил, почему Тихонов принял роковое решение не взять Харламова на Кубок Канады
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд