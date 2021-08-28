Белорус Ивашко вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме
03:32
Белорус Илья Ивашко одержал победу в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он переиграл финна Эмиля Руусувуори.
Второй финалист определится в матче Карлос Алькарас (Испания) — Микаэль Имер (Швеция).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 717 955 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Илья Ивашко (Белоруссия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:1
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/winston_salem/2021/1/2/
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