Белорус Ивашко вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме

Белорус Илья Ивашко одержал победу в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он переиграл финна Эмиля Руусувуори.

Второй финалист определится в матче Карлос Алькарас (Испания) — Микаэль Имер (Швеция).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Илья Ивашко (Белоруссия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:1