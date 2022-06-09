Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Хертогенбосе.

Во втором круге он победил француза Жиль Симона со счетом 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.

Медведев сделал 6 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. У Симона 2 двойные ошибки и один реализованый брейк-пойнт из 6.

В следующем круге соперником Медведева станет белорус Илья Ивашко.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Жиль Симон (Франция, Q) — 7:5, 6:4