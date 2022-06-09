Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Хертогенбосе.
Во втором круге он победил француза Жиль Симона со счетом 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.
Медведев сделал 6 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. У Симона 2 двойные ошибки и один реализованый брейк-пойнт из 6.
В следующем круге соперником Медведева станет белорус Илья Ивашко.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 648 130 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Жиль Симон (Франция, Q) — 7:5, 6:4
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