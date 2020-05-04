Беккер считает, что Федерер больше других выиграет от коронавируса

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер поделился мнением о коронавирусе. Сезон из-за пандемии прерван до 13 июля.

— Видимо, Федерер должен радоваться происходящему, — приводит слова Беккера CNN. — Сейчас никто не может побить его рекорды. А вот Джокович, наверное, расстраивается больше всех. Он доминировал в этом сезоне. Вряд ли Новак признается, но вся эта пандемия должна его жутко бесить.

По последним данным, в мире зарегистрирован 3 494 671 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 246 475 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 114 898 человек выздоровели за время пандемии.