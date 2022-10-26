Бедене считает, что Федерер оказал большое влияние на теннис, а Джокович демонстрирует лучшие результаты

Словенский теннисист Аляж Бедене сравнил швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Роджер оказал большое влияние на теннис. С точки зрения результатов лучшим, определенно, будет Джокович. У серба будет наибольшее количество турниров «Большого шлема», «Мастерса», в которых он может проявить себя», — приводит YB слова словенского теннисиста со ссылкой на Sportklub.

Федерер, завершивший карьеру, является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», победителем 111 турниров ATP, олимпийским чемпионом в парном разряде и серебряным — в одиночном.

Джокович выиграл 21 турнир «Большого шлема» и 38 турниров серии «Мастерс».