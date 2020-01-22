Баутиста Агут вышел в третий раунд Australian Open

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут во втором раунде Australian Open обыграл американца Майкла Ммоха со счетом 5:7, 6:2, 6:4, 6:1.

Матч прерывался из-за непогоды. Испанец сделал три эйса, совершил одну двойную ошибку и взял 6 брейк-пойнтов из 17.

Во втором раунде девятая ракетка мира встретится с хорватом Марином Чиличем, который обыграл француза Бенуа Пера.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — Майкл Ммох (США, WC) — 5:7, 6:2, 6:4, 6:1