Баутиста Агут вышел в 1/8 финала турнира в Риме
13:48
Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут во втором круге турнира в Риме обыграл чилийца Кристиана Гарина со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Испанец не сделал ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 10.
В 1/8 финала Баутиста Агут встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Андрей Рублев (Россия)
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) — Кристиан Гарин (Чили) — 7:6 (7:5), 6:3
Алехандро Давидович (Испания, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — 6:2, 6:3
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