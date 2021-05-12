Баутиста Агут вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут во втором круге турнира в Риме обыграл чилийца Кристиана Гарина со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Испанец не сделал ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала Баутиста Агут встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Андрей Рублев (Россия)

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) — Кристиан Гарин (Чили) — 7:6 (7:5), 6:3

Алехандро Давидович (Испания, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — 6:2, 6:3