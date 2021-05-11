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Джокович вышел в третий круг турнира в Риме

21:10
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Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг турнира ATP в Риме (Италия), обыграв американца Тэйлора Фритца (6:3, 7:6 (7:5)).

Встреча продолжалась 4 час 40 минуты и прерывалась из-за дождя.

В следующем круге 33-летний Джокович сыграет с победителем пары Кэмерон Норри — Алехандро Давидович Фокина.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США) — 6:3, 7:6 (7:5)

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