Джокович вышел в третий круг турнира в Риме
21:10
Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг турнира ATP в Риме (Италия), обыграв американца Тэйлора Фритца (6:3, 7:6 (7:5)).
Встреча продолжалась 4 час 40 минуты и прерывалась из-за дождя.
В следующем круге 33-летний Джокович сыграет с победителем пары Кэмерон Норри — Алехандро Давидович Фокина.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США) — 6:3, 7:6 (7:5)
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