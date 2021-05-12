Рублев обыграл Штруффа и вышел в третий круг турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Риме, обыграв немца Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах — 6:7 (7:9), 6:1, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 19 минут.

На счету россиянина 12 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. У немца — 11 подач навылет и три двойные ошибки.

Следующий соперник Рублева — испанец Роберто Баутиста Агут.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:4