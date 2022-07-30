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Сегодня, 16:22

Баутиста-Агут и Мисолич сыграют в финале турнира в Кицбюэле

Иван Шитик
Корреспондент
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Австрийский теннисист Филип Мисолич вышел в финал грунтового турнира в австрийском Кицбюэле. Во встрече 1/2 финала он обыграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана со счетом.

В финале Мисолич позднее в субботу сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, получившим третий номер посева.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Филип Мисолич (Австрия, WC) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:2, 2:6, 7:6 (7:4)

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