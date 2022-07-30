Баутиста-Агут и Мисолич сыграют в финале турнира в Кицбюэле
Австрийский теннисист Филип Мисолич вышел в финал грунтового турнира в австрийском Кицбюэле. Во встрече 1/2 финала он обыграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана со счетом.
В финале Мисолич позднее в субботу сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, получившим третий номер посева.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Филип Мисолич (Австрия, WC) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:2, 2:6, 7:6 (7:4)
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