Рублев рассказал, что ждет возвращения на турнир в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об ожиданиях от предстоящего турнира в Вашингтоне. Он признался, что в Америке соревнования проходят атмосфернее, чем в других городах.

«Мне нравится эта атмосфера на турнире. Это очень хороший клуб, который вы видите в фильмах о спорте. Атмосфера, зрители, матчи в основном проводятся в вечернее время, так что много людей приходит поддержать. Там классное шоу. Америка — лучшая в этом. В любом спортивном развлечении они лучшие», — цитирует Рублева Tennis.com.

Соревнования пройдут в Вашингтоне с 1 по 7 августа на хардовом покрытии.