Испанец Баутиста Агут стал победителем турнира в Кицбюэле

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут выиграл турнир в австрийском Кицбюэле. В финале он двух сетах победил Филипа Мисолича из Австрии.

Оба сета закончились с одинаковым счетом в пользу испанца — 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

Баутиста Агут выиграл 11-й титул в карьере.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) — Филип Мисолич (Австрия, WC) — 6:2, 6:2