Испанец Баутиста Агут стал победителем турнира в Кицбюэле
Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут выиграл турнир в австрийском Кицбюэле. В финале он двух сетах победил Филипа Мисолича из Австрии.
Оба сета закончились с одинаковым счетом в пользу испанца — 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.
Баутиста Агут выиграл 11-й титул в карьере.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) — Филип Мисолич (Австрия, WC) — 6:2, 6:2
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