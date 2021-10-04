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ATP проведет расследование в отношении теннисиста Зверева из-за обвинений в домашнем насилии

15:35
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) проведет расследование в отношении теннисиста Александра Зверева из-за обвинений домашнем насилии.

«Против Александра Зверева выдвинуты серьезные обвинения, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что расследование позволит установить факты и определиться с дальнейшими действиями. Как мы понимаем, Зверев не против расследования и отрицает все обвинения.

Также мы будем отслеживать, как будет развиваться ситуация с предварительными запретами, которые Зверев получил в немецком суде", — говорится в заявлении ATP.

Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что он избивал ее и показала скриншоты переписок с фотографиями избиений.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/atp-receives-independent-safeguarding-report-2021

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Екатерина Савостина все материалы автора

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