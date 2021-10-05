Надаль получил медаль от полиции Испании
04:20
Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил медаль за заслуги от Национальной полиции Балеарских островов.
Спортсмен был отмечен за вклад в борьбе с рандемией коронавируса.
В октябре Надаль преодолел отметку в 6000 дней подряд в топ-10 рейтинга ATP. Надаль не выходил на корт с августа. 35-летний испанец пропустил Олимпиаду и US Open, спортсмен пропустит остаток сезона-2021.
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