Надаль получил медаль от полиции Испании

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил медаль за заслуги от Национальной полиции Балеарских островов.

Спортсмен был отмечен за вклад в борьбе с рандемией коронавируса.

В октябре Надаль преодолел отметку в 6000 дней подряд в топ-10 рейтинга ATP. Надаль не выходил на корт с августа. 35-летний испанец пропустил Олимпиаду и US Open, спортсмен пропустит остаток сезона-2021.