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Надаль получил медаль от полиции Испании

04:20
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил медаль за заслуги от Национальной полиции Балеарских островов.

Спортсмен был отмечен за вклад в борьбе с рандемией коронавируса.

В октябре Надаль преодолел отметку в 6000 дней подряд в топ-10 рейтинга ATP. Надаль не выходил на корт с августа. 35-летний испанец пропустил Олимпиаду и US Open, спортсмен пропустит остаток сезона-2021.

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Сергей Разин все материалы автора

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