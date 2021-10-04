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Хачанов опустился на две позиции в рейтинге ATP

08:14
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Российский теннисист Карен Хачанов переместился с 27-й на 29-ю позицию. Он не участвовал в соревнованиях на прошлой неделе.

Тройка лидеров осталась без изменений. Серб Новак Джокович лидирует в рейтинге. Россиянин Даниил Медведев занимает вторую позицию. Тройку замыкает Стефанос Циципас из Греции.

Андрей Рублев остался на пятой позиции. Аслан Карацев сохранил 24-е место.

Рейтинг ATP, 4 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 633 очка,

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575,

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8175,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7603,

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 6130,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815,

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4495,

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765,

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2085...

29 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1830.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/rankings/singles

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Екатерина Савостина все материалы автора

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