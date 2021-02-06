Канделаки прокомментировала выход сборной России в финал ATP Cup: «Медведев is on fire»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале 6 февраля поделилась впечатлениями от победы сборной России по теннису над Германией (2-1) в полуфинале ATP Cup.

«Даня Медведев is on fire (в огне, то есть, показывает невероятный уровень игры — прим. «СЭ») — 13-я победа подряд в туре! 9 из них над соперниками из топ-10! Забавно, конечно, что оба наши теннисиста проиграли свои первые сеты, но дальше сомнений в том, кто здесь играет намного сильнее, уже не было. Рублев вообще камня на камне от Штруффа не оставил. Впереди финал Россия — Италия», — написала Канделаки.

Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.