Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Канделаки прокомментировала выход сборной России в финал ATP Cup: «Медведев is on fire»

09:00
Тина Канделаки. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Тина Канделаки. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале 6 февраля поделилась впечатлениями от победы сборной России по теннису над Германией (2-1) в полуфинале ATP Cup.

«Даня Медведев is on fire (в огне, то есть, показывает невероятный уровень игры — прим. «СЭ») — 13-я победа подряд в туре! 9 из них над соперниками из топ-10! Забавно, конечно, что оба наши теннисиста проиграли свои первые сеты, но дальше сомнений в том, кто здесь играет намного сильнее, уже не было. Рублев вообще камня на камне от Штруффа не оставил. Впереди финал Россия — Италия», — написала Канделаки.

Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/7459

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир