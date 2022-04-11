Аслан Карацев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

На официальном сайт ATP появилась обновленная версия рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 31-го места на 30-е. Карен Хачанов остался на 24-й строчке.

В первой десятке изменений не произошло. Лидерами таблицы остались Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев.

Рейтинг АТР. 11 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7195.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4945.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4375.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625.

10 (10). Кэмерон Норри (Британия) — 3440.

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1588...

30 (31). Аслан Карацев (Россия) — 1428.