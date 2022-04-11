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Сегодня, 08:48

Медведев: «Прошла неделя после операции, через несколько дней начну легкие тренировки»

Медведев сообщил, что через несколько дней приступит к легким тренировкам
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о состоянии своего здоровья после операции.

«Прошла неделя после моей операции. Я чувствую себя намного лучше. Через несколько дней начну легкие тренировки, сейчас возможны только занятия на PlayStation», — написал Медведев в соцсетях.

Российский теннисист перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.

Теннис
Даниил Медведев
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