Медведев: «Прошла неделя после операции, через несколько дней начну легкие тренировки»

Медведев сообщил, что через несколько дней приступит к легким тренировкам

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о состоянии своего здоровья после операции.

«Прошла неделя после моей операции. Я чувствую себя намного лучше. Через несколько дней начну легкие тренировки, сейчас возможны только занятия на PlayStation», — написал Медведев в соцсетях.

Российский теннисист перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.