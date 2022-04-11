Райлли Опелка стал победителем турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Райлли Опелка стал победителем турнира в Хьюстоне, в финале победил соотечественника Джона Изнера со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Для 24-летнего Опелки это четвертая победа на турнирах ATP в одиночном разряде.

Кроме того, он победитель юниорского Уимблдона 2015 года в одиночном разряде и один из самых высоких игроков за всю историю тенниса (рост 211 см).

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 594 950 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Райлли Опелка (США, 3) — Джон Изнер (США, 4) — 6:3, 7:6 (9:7)