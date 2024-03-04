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4 марта, 03:35

Аргентинец Баэс выиграл турнир в Сантьяго и завоевал второй титул подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Аргентинец Себастьян Баэс стал победителем турнира ATP в Сантьяго (Чили).

В финале теннисист победил чилийца Алехандро Табило в трех сетах — 3:6, 6:0, 6:4.

23-летний Баэс завоевал шестой титул в карьере и второй подряд — на прошлой неделе он выиграл турнир в Рио-де-Жанейро.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Movistar Chile Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Себастьян Баэс (Аргентина, 2) — Алехандро Табило (Чили, 4) — 3:6, 6:0, 6:4

Теннис
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