Аргентинец Баэс выиграл турнир в Сантьяго и завоевал второй титул подряд
Аргентинец Себастьян Баэс стал победителем турнира ATP в Сантьяго (Чили).
В финале теннисист победил чилийца Алехандро Табило в трех сетах — 3:6, 6:0, 6:4.
23-летний Баэс завоевал шестой титул в карьере и второй подряд — на прошлой неделе он выиграл турнир в Рио-де-Жанейро.
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Movistar Chile Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Себастьян Баэс (Аргентина, 2) — Алехандро Табило (Чили, 4) — 3:6, 6:0, 6:4
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