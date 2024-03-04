Медведев и Рублев сохранили свои позиции в топ-5 рейтинга ATP
ATP на официальном сайте представила обновленный рейтинг теннисистов.
Первой ракеткой остался серб Новак Джокович, второе место у испанца Карлоса Алькараса, замыкает тройку лидеров итальянец Янник Синнер. Следом расположились россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые сохранили свои 4-е и 5-е места соответственно.
Австралиец Алекс Де Минаур опустился на десятое место, норвежец Каспер Рууд поднялся с 11-го на восьмое.
Обновленный рейтинг АТР, 4 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9675 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;
3 (3). Янник Синнер (Италия) — 8270;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7715;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5010;
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4950;
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3720;
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3405;
9 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3405;
10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3210;
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2300...
42 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080;
44 (40). Аслан Карацев (Россия) — 1073...
67 (63). Павел Котов (Россия) — 819.