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4 марта, 07:47

Медведев и Рублев сохранили свои позиции в топ-5 рейтинга ATP

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

ATP на официальном сайте представила обновленный рейтинг теннисистов.

Первой ракеткой остался серб Новак Джокович, второе место у испанца Карлоса Алькараса, замыкает тройку лидеров итальянец Янник Синнер. Следом расположились россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые сохранили свои 4-е и 5-е места соответственно.

Австралиец Алекс Де Минаур опустился на десятое место, норвежец Каспер Рууд поднялся с 11-го на восьмое.

Обновленный рейтинг АТР, 4 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9675 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;

3 (3). Янник Синнер (Италия) — 8270;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7715;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5010;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4950;

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3720;

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3405;

9 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3405;

10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3210;

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2300...

42 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080;

44 (40). Аслан Карацев (Россия) — 1073...

67 (63). Павел Котов (Россия) — 819.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
3
1
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