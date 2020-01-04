Аргентина победила Польшу на ATP Сup
09:41
Сборная Аргентины обыграла Польшу в матче группового турнира ATP Cup. В личных противостояниях каждая команда одержала по одной победе, а в парной встрече южноамериканцы оказались сильнее — 6:2, 6:4.
Позже в группе Е встретятся Хорватия и Австрия.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа E (Сидней)
Аргентина — Польша
Гвидо Пелья — Камиль Майхшак — 6:2, 2:6, 6:2
Диего Шварцман — Хуберт Хуркач — 6:4, 2:6, 3:6
Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — Хуберт Хуркач/Лукаш Кубот — 6:2, 6:4
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