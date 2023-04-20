Рублев: «Не ожидал, что меня так тепло примут»

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своей первой победе на турнире в Боснии и Герцеговине.

В стартовой игре россиянин обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса со счетом 6:2, 6:2.

«Чувствую себя отлично. Для первого матча сыграл на хорошем уровне. Я был агрессивен, весь матч вел. Очень доволен выступлением. Не ожидал, что меня так тепло примут. Спасибо вам огромное. Hvala», — заявил Рублев в интервью на корте.

Соперником Рублева в четвертьфинале станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.