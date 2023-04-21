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Сегодня, 12:18

Ольховский: «Говорить о финале Рублев — Джокович в Баня-Луке пока рано»

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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался об игре россиянина Андрея Рублева в турнире в Баня-Луке.

«Что касается Рублева, то были опасения по поводу того, что ему будет эмоционально тяжело после победы в таком престижном турнире, как в Монте-Карло, но он одержал очень уверенную победу на старте в Боснии. Посмотрим, как будет складываться турнир, но пока о финале Рублев — Джокович говорить рано», — отметил собеседник агентства.

В матче второго круга в турнире в Баня-Луке Рублев победил перуанца Хуана Пабло Варильяса (6:2; 6:2). Соперником россиянина в четвертьфинале станет Дамир Джумхур.

Открытый чемпионат Сербии-2023 проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 562 815 евро. Игры проводятся на грунтовом покрытии.

Источник: https://tass.ru/sport/17577371
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Новак Джокович
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