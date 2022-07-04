Фритц за 2 часа обыграл Каблера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл австралийца Джейсона Каблера в четвертом круге Уимблдона-2022 — 6:3, 6:1, 6:4.

Матч длился 2 часа 1 минуту. На счету Фритца 16 эйсов против 3 — у его соперника. Американец также реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 попыток. У Каблера — 1 из 5.

Фритц впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В текущем розыгрыше Уимблдона-2022 американец является единственным игроков, который не проиграл ни одного сета.

Следующим соперником Фритца станет победитель пары Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Рафаэль Надаль (Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Тэйлор Фритц (США, 11) — Джейсон Каблер (Австралия, Q) — 6:3, 6:1, 6:4