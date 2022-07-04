Кирьос обыграл Накашиму и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал Уимблдона

Австралиец Ник Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму в четвертом круге Уимблдона-2022 — 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2.

Матч длился 3 часа 11 минут. За встречу Кирьос отметился 35 эйсами, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7 попыток. У Накашимы — 10 эйсов, 10 двойных ошибок и такое же количество реализованных брейк-пойнтов.

В третьем сете австралиец брал медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.

Для Кирьоса это первый четвертьфинал Уимблдона с 2014 года.

В четвертьфинале турнира австралиец сыграет против чилийца Кристиана Гарина.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ник Кирьос (Австралия) — Брэндон Накашима (США) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2