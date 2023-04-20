Фритц пробился в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Американец Тэйлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мюнхене (Германия).
В матче второго круга он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 1 минуту.
За выход в полуфинал Фритц сыграет с победителем матча Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) — Доминик Тим (Австрия).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open by American Express
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 6:3
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