Хачанов проиграл Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне
Россиянин Карен Хачанов проиграл британцу Дэниелу Эвансу в третьем круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 28 минут.
Хачанов за игру сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного и 5 брейк-пойнтов. У Эванса — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
За выход в полуфинал турнира Эванс сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Дэниэл Эванс (Великобритания, 12) — Карен Хачанов (Россия, 6) — 6:3, 6:4
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