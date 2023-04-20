Хачанов проиграл Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов проиграл британцу Дэниелу Эвансу в третьем круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 28 минут.

Хачанов за игру сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного и 5 брейк-пойнтов. У Эванса — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в полуфинал турнира Эванс сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Дэниэл Эванс (Великобритания, 12) — Карен Хачанов (Россия, 6) — 6:3, 6:4