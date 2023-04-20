Карацев вылетел из турнира в Мюнхене — россиянин сыграл дважды за день

Россиянин Аслан Карацев проиграл голландцу Ботику ван де Зандсюлпу во втором круге турнира ATP в Мюнхене (Германия) — 2:6, 0:6. Матч длился 1 час 10 минут.

Карацев сделал за игру 2 эйса и не реализовал ни одного из 6 брейк-пойнтов. У ван де Зандсюлпа — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге голландец сыграет с американцем Маркосом Гироном.

Матч первого круга против Даниэля Альтмайера Карацев доигрывал сегодня, в первом половине дня. Встреча началась днем ранее и завершилась победой россиянина со счетом 4:6 7:6 (7:2), 6:2. Игра переносилась из-за дождя.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 4) — Аслан Карацев (Россия, Q) — 6:2, 6:0