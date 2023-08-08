Алькарас — о болельщиках в Торонто: «Я не ожидал такого теплого приема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что получил теплый прием от болельщиков в Торонто.

«После Уимблдона я чувствую, что люди любят меня еще сильнее. Я не ожидал такого теплого приема. Во время тренировок все кричали: «Карлитос, Карлитос». Это явно что-то особенное», — цитирует Алькараса Tennis World.

«Мастерс» в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Свой первый матч на турнире испанец проведет против победителя встречи Бен Шелтон (США) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания). На данный момент 20-летний теннисист возглавляет рейтинг АТР.