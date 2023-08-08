Маррей вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто
Британец Энди Маррей обыграл итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) — 7:6 (7:3), 6:0.
Во втором круге Маррей встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Макс Перселл (Австралия).
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:3), 6:0
Новости