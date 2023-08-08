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Сегодня, 21:52

Маррей вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто

Руслан Минаев
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Британец Энди Маррей обыграл итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) — 7:6 (7:3), 6:0.

Во втором круге Маррей встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Макс Перселл (Австралия).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:3), 6:0

Теннис
Энди Маррей
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