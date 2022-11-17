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Сегодня, 16:04

Чесноков считает Циципаса фаворитом в матче с Рублевым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает грека Стефаноса Циципаса фаворитом в матче с россиянином Андреем Рублевым на Итоговом турнире ATP.

«Рублев в матче с Джоковичем не выдерживал длинных розыгрышей, как это было в матче против Медведева. Но Новак играет просто потрясающие, хорошо двигается, здорово подает и не оставляет шансов своим соперникам. Циципас сейчас играет очень хорошо, победа в матче с Медведевым придаст ему сил. Мне кажется, у него будет больше шансов на победу в матче с Рублевым, он фаворит», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матч Рублева с Циципасом состоится в пятницу, 18 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени. Победитель встречи выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP.

Источник: https://tass.ru/sport/16357587
Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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