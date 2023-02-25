Алькарас победил Лайовича в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро
Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро. В двух сетах он обыграл Душана Лайовича из Сербии.
Ранее путевки в полуфинал выиграли испанец Бернабе Сапата Миральес и британец Кэмерон Норри. Они сыграют друг с другом за выход в финал.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 7) — 6:4, 2:6, 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 6:1, 6:4
Карлос Алькарас (Испания) - Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:0)
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