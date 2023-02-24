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Сегодня, 23:07

Медведев: «Маррей — легенда. Я чувствую, что он играет все лучше и лучше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о настрое на финал турнира в Дохе, в котором он сыграет с британцем Энди Марреем.

«Это невероятно, что Маррей сделал на этой неделе. Так что завтра я должен быть на высоте от первого до последнего очка, чтобы попытаться победить его.

Энди — легенда. Я чувствую, что он играет все лучше и лучше, не только здесь, но и в целом. Это удивительно. Сегодня было просто невероятно, как он победил, так что я действительно рад встретиться с ним завтра», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В финале 27-летний Медведев, занимающий восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сыграет против 70-й ракетки мира британца Энди Маррея.

Даниил Медведев
Энди Маррей
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